В пятницу, 16 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,5355 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5321 BYN). Объем торгов составил 41 846 300 BYN.

Евро подорожал на 0,0014 BYN (+0,06%) до 2,5339 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5325 BYN). Объем торгов: 29 903 000 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,00172 BYN (-0,41%) до 4,2216 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2388 BYN). Объем торгов составил 64 106 700 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0022 BYN (-0,61%) до 3,6044 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6264 BYN). Объем торгов: 20 623 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,56 белорусского рубля; евро между 2,55 и 2,58 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,25 белорусского рубля.