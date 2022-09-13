ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

16:07 13.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5470 белорусского рубля, 1 евро – 2,5839 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2259 белорусского рубля, 100 гривен – 6,8964 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6759 белорусского рубля.