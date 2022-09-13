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13.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:48 13.09.2022

Во вторник, 13 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0079 BYN (-0,31%) до 2,547 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5549 BYN). Объем торгов составил 41 502 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0133 BYN (-0,51%) до 2,5839 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5972 BYN). Объем торгов: 47 581 700 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,008 BYN (+0,19%) до 4,2259 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2179 BYN). Объем торгов составил 144 235 000 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0165 BYN (-0,45%) до 3,6759 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6924 BYN). Объем торгов: 3 712 610 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,57 белорусского рубля; евро между 2,594 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,215 и 4,25 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
валюта курс
EUR 2.5972
USD 2.5549
RUB 4.2179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5839 -0.0133
USD 2.5470 -0.0079
RUB 4.2259 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5860 2.5950
USD 2.5400 2.5490
RUB 3.3000 4.2150
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Конвертация в банках
на 13.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0150 1.0220
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.0000 77.0000
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