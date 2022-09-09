ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

14:45 12.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5549 белорусского рубля, 1 евро – 2,5972 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2179 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9179 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6924 белорусского рубля.