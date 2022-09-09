В понедельник, 12 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0054 BYN (-0,21%) до 2,5549 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5603 BYN). Объем торгов составил 39 654 600 BYN.

Евро подорожал на 0,0182 BYN (+0,71%) до 2,5972 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,579 BYN). Объем торгов: 29 252 800 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0076 BYN (-0,18%) до 4,2179 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2255 BYN). Объем торгов составил 80 248 600 BYN.

Курс китайского юаня незначительно снизился на 0,0038 BYN (-0,1%) до 3,6924 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3.6962 BYN). Объем торгов: 9 326 910 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,595 и 2,62 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,21 и 4,25 белорусского рубля.