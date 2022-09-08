В четверг, 8 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0085 BYN (-0,33%) до 2,5734 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5819 BYN). Объем торгов составил 51 132 700 BYN.

Евро подорожал на 0,0079 BYN (+0,31%) до 2,5674 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5595 BYN). Объем торгов: 38 161 600 BYN.

Курс российского рубля повысился на 0,0049 BYN (+0,12%) до 4,2267 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2218 BYN). Объем торгов составил 50 553 900 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,6975 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6962 BYN). Объем торгов: 4 935 370 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,229 и 4,295 белорусского рубля.