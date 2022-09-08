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08.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:10 08.09.2022

В четверг, 8 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0085 BYN (-0,33%) до 2,5734 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5819 BYN). Объем торгов составил 51 132 700 BYN.

Евро подорожал на 0,0079 BYN (+0,31%) до 2,5674 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5595 BYN). Объем торгов: 38 161 600 BYN.

Курс российского рубля повысился на 0,0049 BYN (+0,12%) до 4,2267 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2218 BYN). Объем торгов составил 50 553 900 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,6975 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6962 BYN). Объем торгов: 4 935 370 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,229 и 4,295 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
валюта курс
EUR 2.5595
USD 2.5819
RUB 4.2218
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5674 +0.0079
USD 2.5734 -0.0085
RUB 4.2267 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5680 2.5750
USD 2.5660 2.5730
RUB 3.3000 4.2290
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Конвертация в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0080
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
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