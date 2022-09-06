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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:49 07.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5819 белорусского рубля, 1 евро – 2,5595 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2218 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9916 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6962 белорусского рубля.