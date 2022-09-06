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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА


15:49 07.09.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5819 белорусского рубля, 1 евро – 2,5595 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2218 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9916 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6962 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
валюта курс
EUR 2.5624
USD 2.5730
RUB 4.2284
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5624 +0.0099
USD 2.5730 -0.0011
RUB 4.2284 +0.0012
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Курсы в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5660 2.5780
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3000 4.2200
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Конвертация в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0060
EUR/RUB 61.3000 77.4000
USD/RUB 61.1000 77.0000
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