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07.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО


14:13 07.09.2022

В среду, 7 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0089 BYN (+0,35%) до 2,5819 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,573 BYN). Объем торгов составил 27 326 300 BYN.

Евро подешевел на 0,0029 BYN (-0,11%) до 2,5595 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5624 BYN). Объем торгов: 28 924 900 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0066 BYN (-0,16%) до 4,2218 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2284 BYN). Объем торгов составил 41 792 800 BYN.

Курс китайского юаня незначительно вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,6962 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6959 BYN). Объем торгов: 23 713 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,578 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,22 и 4,25 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
валюта курс
EUR 2.5624
USD 2.5730
RUB 4.2284
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5624 +0.0099
USD 2.5730 -0.0011
RUB 4.2284 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5660 2.5780
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3000 4.2200
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Конвертация в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0060
EUR/RUB 61.3000 77.4000
USD/RUB 61.1000 77.0000
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