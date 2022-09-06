В среду, 7 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0089 BYN (+0,35%) до 2,5819 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,573 BYN). Объем торгов составил 27 326 300 BYN.

Евро подешевел на 0,0029 BYN (-0,11%) до 2,5595 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5624 BYN). Объем торгов: 28 924 900 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0066 BYN (-0,16%) до 4,2218 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2284 BYN). Объем торгов составил 41 792 800 BYN.

Курс китайского юаня незначительно вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,6962 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6959 BYN). Объем торгов: 23 713 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,578 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,22 и 4,25 белорусского рубля.