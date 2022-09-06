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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:34 06.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5730 белорусского рубля, 1 евро – 2,5624 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2284 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9672 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6959 белорусского рубля.