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06.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 СЕНТЯБРЯ СНИЗИЛСЯ К ЕВРО


14:07 06.09.2022

Во вторник, 6 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,573 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5741 BYN). Объем торгов составил 26 108 600 BYN.

Евро подорожал на 0,0099 BYN (+0,39%) до 2,5624 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5525 BYN). Объем торгов: 18 569 800 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0012 BYN (-0,03%) до 4,2284 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2272 BYN). Объем торгов составил 41 101 700 BYN.

Курс китайского юаня опустился всего лишь на 0,0006 BYN (-0,02%) до 3,6959 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6965 BYN). Объем торгов: 15 922 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,225 и 4,25 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
валюта курс
EUR 2.5525
USD 2.5741
RUB 4.2272
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5624 +0.0099
USD 2.5730 -0.0011
RUB 4.2284 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5750
USD 2.5610 2.5720
RUB 3.3000 4.2250
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Конвертация в банках
на 06.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0070
EUR/RUB 61.0000 77.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
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