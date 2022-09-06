Во вторник, 6 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,573 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5741 BYN). Объем торгов составил 26 108 600 BYN.

Евро подорожал на 0,0099 BYN (+0,39%) до 2,5624 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5525 BYN). Объем торгов: 18 569 800 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0012 BYN (-0,03%) до 4,2284 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2272 BYN). Объем торгов составил 41 101 700 BYN.

Курс китайского юаня опустился всего лишь на 0,0006 BYN (-0,02%) до 3,6959 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,6965 BYN). Объем торгов: 15 922 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,225 и 4,25 белорусского рубля.