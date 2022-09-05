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05.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 СЕНТЯБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:31 05.09.2022

В понедельник, 5 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0185 BYN (+0,72%) до 2,5741 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5556 BYN). Объем торгов составил 35 427 900 BYN.

Евро подорожал всего лишь на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,5525 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5515 BYN). Объем торгов: 43 982 800 BYN.

Курс российского рубля незначительно снизился на 0,0065 BYN (-0,15%) до 4,2272 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2337 BYN). Объем торгов составил 55 589 500 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0027 BYN (-0,07%) до 3,6965 BYN за 10 юаней Объем торгов: 15 155 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,565 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
валюта курс
EUR 2.5515
USD 2.5556
RUB 4.2337
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Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5525 +0.001
USD 2.5741 +0.0185
RUB 4.2272 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5570 2.5650
USD 2.5600 2.5690
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0080
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 61.0000 76.0000
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