В понедельник, 5 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0185 BYN (+0,72%) до 2,5741 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5556 BYN). Объем торгов составил 35 427 900 BYN.

Евро подорожал всего лишь на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,5525 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5515 BYN). Объем торгов: 43 982 800 BYN.

Курс российского рубля незначительно снизился на 0,0065 BYN (-0,15%) до 4,2272 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2337 BYN). Объем торгов составил 55 589 500 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0027 BYN (-0,07%) до 3,6965 BYN за 10 юаней Объем торгов: 15 155 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,565 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.