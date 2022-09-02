В пятницу, 2 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0039 BYN (+0,15%) до 2,5556 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5517 BYN). Объем торгов составил 36 540 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0041 BYN (-0,16%) до 2,5515 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5556 BYN). Объем торгов: 40 119 700 BYN.

Курс российского рубля незначительно вырос на 0,0007 BYN (+0,02%) до 4,2337 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,233 BYN). Объем торгов составил 79 683 300 BYN.

Курс китайского юаня не изменился по сравнению с предыдущими торгами. Объем торгов: 11 729 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.