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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


С 5 СЕНТЯБРЯ БАНКИ СМОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ДЕПОЗИТЫ ЧЕРЕЗ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ БВФБ


09:50 02.09.2022

С 5 сентября 2022 года вступит в силу Порядок проведения депозитных аукционов на привлечение денежных средств во вклад (депозит) с использованием торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утвержден протоколом правления БВФБ № 86 от 30.12.2022).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, право на участие в депозитных аукционах на привлечение денежных средств во вклад (депозит) с использованием торговой системы предоставляется только банкам.

При этом банку-депозитному агенту предоставляется возможность совершать сделки по привлечению временно свободных средств во вклад (депозит) путем проведения простого аукциона процентных ставок, в ходе которого допускается:

привлечение денежных средств во вклад (депозит) единым лотом (от одного участника аукциона (в случае, если размер лота равен сумме привлекаемых денежных средств);

формирование по итогам депозитного аукциона портфеля вкладов (депозитов), привлекаемых на разных условиях (по разным ставкам) (в случае, если размер лота меньше суммы объема привлекаемых денежных средств).

Порядок также определяет:

условия допуска (отказа в допуске), приостановления и прекращения допуска банка к участию в депозитном аукционе;

допустимые способы передачи и обмена информацией между Биржей и банками;

порядок и условия удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона;

случаи и порядок отмены депозитного аукциона (признания депозитного аукциона несостоявшимся);

порядок оформления и исполнения сделок, совершенных в ходе депозитного аукциона;

перечень информации, раскрываемой Биржей по результатам состоявшихся депозитных аукционов и порядок ее раскрытия.

Ознакомиться с утвержденным порядком можно в разделе «Депозитные аукционы/Правила» на сайте БВФБ.
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