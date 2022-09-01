|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
С 5 СЕНТЯБРЯ БАНКИ СМОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ДЕПОЗИТЫ ЧЕРЕЗ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ БВФБ
09:50 02.09.2022
С 5 сентября 2022 года вступит в силу Порядок проведения депозитных аукционов на привлечение денежных средств во вклад (депозит) с использованием торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утвержден протоколом правления БВФБ № 86 от 30.12.2022).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, право на участие в депозитных аукционах на привлечение денежных средств во вклад (депозит) с использованием торговой системы предоставляется только банкам.
При этом банку-депозитному агенту предоставляется возможность совершать сделки по привлечению временно свободных средств во вклад (депозит) путем проведения простого аукциона процентных ставок, в ходе которого допускается:
привлечение денежных средств во вклад (депозит) единым лотом (от одного участника аукциона (в случае, если размер лота равен сумме привлекаемых денежных средств);
формирование по итогам депозитного аукциона портфеля вкладов (депозитов), привлекаемых на разных условиях (по разным ставкам) (в случае, если размер лота меньше суммы объема привлекаемых денежных средств).
Порядок также определяет:
условия допуска (отказа в допуске), приостановления и прекращения допуска банка к участию в депозитном аукционе;
допустимые способы передачи и обмена информацией между Биржей и банками;
порядок и условия удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона;
случаи и порядок отмены депозитного аукциона (признания депозитного аукциона несостоявшимся);
порядок оформления и исполнения сделок, совершенных в ходе депозитного аукциона;
перечень информации, раскрываемой Биржей по результатам состоявшихся депозитных аукционов и порядок ее раскрытия.
Ознакомиться с утвержденным порядком можно в разделе «Депозитные аукционы/Правила» на сайте БВФБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
Курсы в банках
на 02.09.2022
Конвертация в банках
на 02.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте