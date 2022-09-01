ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:50 01.09.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5517 белорусского рубля, 1 евро – 2,5556 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,233 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9093 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,6992 белорусского рубля.