В четверг, 1 сентября августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0029 BYN (-0,11%) до 2,5517 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,554 BYN). Объем торгов составил 40 505 500 BYN.

Евро подорожал на 0,0016 BYN (+0,06%) до 2,5556 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,554 BYN). Объем торгов: 29 559 100 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0021 BYN (+0,05%) до 4,233 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2309 BYN). Объем торгов составил 44 974 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0008 BYN (-0,02%) до 3,6992 BYN (на предыдущих торгах - 3,7 BYN). Объем торгов: 6 623 830 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,579 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.