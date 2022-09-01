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01.09.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ


13:55 01.09.2022

В четверг, 1 сентября августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0029 BYN (-0,11%) до 2,5517 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,554 BYN). Объем торгов составил 40 505 500 BYN.

Евро подорожал на 0,0016 BYN (+0,06%) до 2,5556 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,554 BYN). Объем торгов: 29 559 100 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0021 BYN (+0,05%) до 4,233 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2309 BYN). Объем торгов составил 44 974 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0008 BYN (-0,02%) до 3,6992 BYN (на предыдущих торгах - 3,7 BYN). Объем торгов: 6 623 830 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,579 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
валюта курс
EUR 2.5540
USD 2.5546
RUB 4.2309
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Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5556 +0.0016
USD 2.5517 -0.0029
RUB 4.2330 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5620 2.5790
USD 2.5460 2.5530
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 01.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0040 1.0140
EUR/RUB 60.6000 76.7000
USD/RUB 60.2000 76.0000
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