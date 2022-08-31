ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

15:39 31.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 сентября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5546 белорусского рубля, 1 евро – 2,5540 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2309 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9189 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7000 белорусского рубля.