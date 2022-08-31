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31.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 31 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ВАЛЮТАМ


14:37 31.08.2022

В среду, 31 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0021 BYN (-0,08%) до 2,5546 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5567 BYN). Объем торгов составил 46 644 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0073 BYN (-0,29%) до 2,554 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5613 BYN). Объем торгов: 35 758 700 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4,2309 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2326 BYN). Объем торгов составил 67 837 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0032 BYN (-0,09%) до 3,7 BYN (на предыдущих торгах - 3.7032 BYN). Объем торгов: 6 168 660 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,579 и 2,595 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
валюта курс
EUR 2.5613
USD 2.5567
RUB 4.2326
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5540 -0.0073
USD 2.5546 -0.0021
RUB 4.2309 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5790
USD 2.5470 2.5550
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0150
EUR/RUB 61.0000 76.8000
USD/RUB 60.5000 76.2500
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