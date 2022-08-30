ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:55 30.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5567 белорусского рубля, 1 евро – 2,5613 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2326 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9327 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,7032 белорусского рубля.