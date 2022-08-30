Во вторник, 30 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5567 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5586 BYN). Объем торгов составил 40 508 800 BYN.

Евро подорожал на 0,0177 BYN (+0,7%) до 2,5613 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5436 BYN). Объем торгов: 36 895 700 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0081 BYN (-0,19%) до 4,2326 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2407 BYN). Объем торгов составил 67 748 100 BYN.

Курс китайского юаня незначительно упал на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3.7032 BYN (на предыдущих торгах - 3.7039 BYN). Объем торгов: 6 393 620 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,59 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,235 и 4,27 белорусского рубля.