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30.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 АВГУСТА СНИЗИЛСЯ К ЕВРО


14:05 30.08.2022

Во вторник, 30 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5567 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5586 BYN). Объем торгов составил 40 508 800 BYN.

Евро подорожал на 0,0177 BYN (+0,7%) до 2,5613 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5436 BYN). Объем торгов: 36 895 700 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0081 BYN (-0,19%) до 4,2326 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2407 BYN). Объем торгов составил 67 748 100 BYN.

Курс китайского юаня незначительно упал на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3.7032 BYN (на предыдущих торгах - 3.7039 BYN). Объем торгов: 6 393 620 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,575 и 2,59 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,235 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2022
валюта курс
EUR 2.5436
USD 2.5586
RUB 4.2407
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5613 +0.0177
USD 2.5567 -0.0019
RUB 4.2326 -0.0081
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5680 2.5750
USD 2.5450 2.5560
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 30.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0150
EUR/RUB 60.5000 76.9000
USD/RUB 60.5000 76.5000
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