В понедельник, 29 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0068 BYN (+0,27%) до 2,5586 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5518 BYN). Объем торгов составил 23 856 400 BYN.

Евро подорожал на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,5436 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5430 BYN). Объем торгов: 21 162 400 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0051 BYN (-0,12%) до 4,2407 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2458 BYN). Объем торгов составил 44 703 500 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0119 BYN (-0,32%) до 3.7039 BYN (на пятничных торгах - 3,7158 BYN). Объем торгов: 1 603 780 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,57 и 2,59 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.