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29.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 АВГУСТА СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:05 29.08.2022

В понедельник, 29 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0068 BYN (+0,27%) до 2,5586 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5518 BYN). Объем торгов составил 23 856 400 BYN.

Евро подорожал на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,5436 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5430 BYN). Объем торгов: 21 162 400 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0051 BYN (-0,12%) до 4,2407 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2458 BYN). Объем торгов составил 44 703 500 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0119 BYN (-0,32%) до 3.7039 BYN (на пятничных торгах - 3,7158 BYN). Объем торгов: 1 603 780 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,57 и 2,59 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2022
валюта курс
EUR 2.5430
USD 2.5518
RUB 4.2458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5436 +0.0006
USD 2.5586 +0.0068
RUB 4.2407 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5580 2.5700
USD 2.5500 2.5590
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 29.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0110
EUR/RUB 60.5000 77.0000
USD/RUB 60.2000 76.5000
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