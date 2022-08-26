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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 АВГУСТА СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:00 26.08.2022
В пятницу, 26 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0043 BYN (+0,17%) до 2,5518 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5475 BYN). Объем торгов: 50 303 800 BYN.
Евро незначительно подорожал на 0,0005 BYN (+0,02%) до 2,5430 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5425 BYN). Объем торгов: 53 208 000 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0147 BYN (-0,35%) до 4,2458 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2605 BYN). Объем торгов: 58 391 500 BYN.
Курс китайского юаня упал на 0,0057 BYN (-0,15%) до 3,7158 BYN (на предыдущих торгах - 3,7215 BYN). Объем торгов: 4 403 260 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,56 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,245 и 4,27 белорусского рубля.
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