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26.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 АВГУСТА СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:00 26.08.2022

В пятницу, 26 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0043 BYN (+0,17%) до 2,5518 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5475 BYN). Объем торгов: 50 303 800 BYN.

Евро незначительно подорожал на 0,0005 BYN (+0,02%) до 2,5430 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5425 BYN). Объем торгов: 53 208 000 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0147 BYN (-0,35%) до 4,2458 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2605 BYN). Объем торгов: 58 391 500 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0057 BYN (-0,15%) до 3,7158 BYN (на предыдущих торгах - 3,7215 BYN). Объем торгов: 4 403 260 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,56 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,245 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2022
валюта курс
EUR 2.5425
USD 2.5475
RUB 4.2605
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5430 +0.0005
USD 2.5518 +0.0043
RUB 4.2458 -0.0147
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5560 2.5600
USD 2.5450 2.5530
RUB 3.3000 4.2450
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Конвертация в банках
на 26.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0120
EUR/RUB 59.5000 77.0000
USD/RUB 60.0000 76.5000
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