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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:04 25.08.2022
В четверг, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0114 BYN (-0,45%) до 2,5475 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5589 BYN). Объем торгов составил 37 232 400 BYN.
Евро подорожал на 0,0009 BYN (+0,04%) до 2,5425 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5416 BYN). Объем торгов: 43 382 100 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0014 BYN (+0,03%) до 4,2605 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2591 BYN). Объем торгов составил 68 057 800 BYN.
Курс китайского юаня укрепился на 0,0048 BYN (+0,13%) до 3,7215 BYN. Объем торгов: 3 848 030 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,541 и 2,6 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,26 и 4,28 белорусского рубля.
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