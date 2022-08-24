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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:04 25.08.2022

В четверг, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0114 BYN (-0,45%) до 2,5475 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5589 BYN). Объем торгов составил 37 232 400 BYN.

Евро подорожал на 0,0009 BYN (+0,04%) до 2,5425 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5416 BYN). Объем торгов: 43 382 100 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0014 BYN (+0,03%) до 4,2605 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2591 BYN). Объем торгов составил 68 057 800 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0048 BYN (+0,13%) до 3,7215 BYN. Объем торгов: 3 848 030 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,541 и 2,6 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,26 и 4,28 белорусского рубля.
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с 25.08.2022
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EUR 2.5416
USD 2.5589
RUB 4.2591
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5416 +0.0051
USD 2.5589 +0.0008
RUB 4.2591 -0.0053
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Курсы в банках
на 25.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5430 2.5600
USD 2.5430 2.5530
RUB 3.3000 4.2600
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Конвертация в банках
на 25.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0120
EUR/RUB 60.0000 77.4000
USD/RUB 59.5000 76.5000
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