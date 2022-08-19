ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

16:21 19.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5459 белорусского рубля, 1 евро – 2,5607 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2860 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9036 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7148 белорусского рубля.