В пятницу, 19 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0246 BYN (-0,96%) до 2,5459 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5705 BYN). Объем торгов составил 39 324 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0481 BYN (-1,84%) до 2,5607 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6088 BYN). Объем торгов: 54 887 800 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0338 BYN (+0,79%) до 4,286 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2522 BYN). Объем торгов составил 83 361 600 BYN.

Курс китайского юаня отступил сразу на 0,062 BYN (-1,64%) до 3,7148 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7768 BYN). Объем торгов: 8 364 910 BYN.

Курс продажи доллара на 13:55 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,57 белорусского рубля; евро между 2,598 и 2,62 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,33 белорусского рубля.