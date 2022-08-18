ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:37 18.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5705 белорусского рубля, 1 евро – 2,6088 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2522 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9681 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7768 белорусского рубля.