В четверг, 18 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,009 BYN (-0,35%) до 2,5705 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5795 BYN). Объем торгов составил 64 809 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0112 BYN (-0,43%) до 2,6088 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6200 BYN). Объем торгов: 80 500 800 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0216 BYN (+0,51%) до 4,2522 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2306 BYN). Объем торгов составил 63 342 400 BYN.

Курс китайского юаня отступил на 0,0108 BYN (-0,29%) до 3,7768 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7876 BYN). Объем торгов: 1 484 680 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,585 белорусского рубля; евро между 2,625 и 2,64 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,3 белорусского рубля.