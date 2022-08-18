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18.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:09 18.08.2022

В четверг, 18 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,009 BYN (-0,35%) до 2,5705 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5795 BYN). Объем торгов составил 64 809 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0112 BYN (-0,43%) до 2,6088 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6200 BYN). Объем торгов: 80 500 800 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0216 BYN (+0,51%) до 4,2522 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2306 BYN). Объем торгов составил 63 342 400 BYN.

Курс китайского юаня отступил на 0,0108 BYN (-0,29%) до 3,7768 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7876 BYN). Объем торгов: 1 484 680 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,585 белорусского рубля; евро между 2,625 и 2,64 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,3 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2022
валюта курс
EUR 2.6200
USD 2.5795
RUB 4.2306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6088 -0.0112
USD 2.5705 -0.009
RUB 4.2522 +0.0216
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6050 2.6250
USD 2.5550 2.5690
RUB 3.3000 4.2300
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Конвертация в банках
на 18.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0160 1.0300
EUR/RUB 61.5000 79.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
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