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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:49 17.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5795 белорусского рубля, 1 евро – 2,6200 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2306 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9841 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7876 белорусского рубля.