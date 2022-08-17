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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ
14:12 17.08.2022
В среду, 17 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0149 BYN (-0,57%) до 2,5795 BYN за 1 доллар США. Объем торгов составил 22 426 200 BYN.
Евро опустился на 0,0062 BYN (-0,24%) до 2,6200 BYN за 1 евро. Объем торгов: 37 151 500 BYN.
Курс российского рубля восстановился на 0,0164 BYN (+0,39%) до 4,2306 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 103 124 000 BYN.
Курс китайского юаня отступил на 0,0297 BYN (-0,78%) до 3,7876 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 2 535 790 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,595 белорусского рубля; евро - между 2,635 и 2,655 белорусского рубля; 100 российских рублей - между 4,23 и 4,27 белорусского рубля.
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