ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:04 16.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5944 белорусского рубля, 1 евро – 2,6262 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2142 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0248 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8173 белорусского рубля.