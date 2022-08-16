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16.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 АВГУСТА 2022 ГОДА


15:04 16.08.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5944 белорусского рубля, 1 евро – 2,6262 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2142 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0248 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8173 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2022
валюта курс
EUR 2.6365
USD 2.5883
RUB 4.2202
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6262 -0.0103
USD 2.5944 +0.0061
RUB 4.2142 -0.006
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Курсы в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6270 2.6450
USD 2.5810 2.5900
RUB 3.3000 4.2100
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Конвертация в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0160 1.0290
EUR/RUB 62.2000 79.7000
USD/RUB 61.3000 77.5000
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