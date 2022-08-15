ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 АВГУСТА 2022 ГОДА

14:53 15.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5883 белорусского рубля, 1 евро – 2,6365 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2202 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0307 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8227 белорусского рубля.