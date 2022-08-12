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12.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС ДОЛЛАРА США НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:54 12.08.2022

В пятницу, 12 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0029 BYN (+0,11%) до 2,5797 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5768 BYN). Объём торгов: 67 473 700 BYN.

Евро опустился на 0,0065 BYN (-0,24%) до 2,6482 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6547 BYN). Объём торгов: 78 206 600 BYN.

Курс российского рубля также снизился на 0,0162 BYN (-0,38%) до 4,2321 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2483 BYN). Объём торгов: 85 402 800 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0016 BYN (+0,04%) до 3,8368 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8352 BYN). Объём торгов: 1 248 870 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,59 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,675 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,27 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2022
валюта курс
EUR 2.6547
USD 2.5768
RUB 4.2483
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6482 -0.0065
USD 2.5797 +0.0029
RUB 4.2321 -0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6460 2.6500
USD 2.5660 2.5780
RUB 3.3000 4.2500
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Конвертация в банках
на 12.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0270 1.0380
EUR/RUB 62.2000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
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