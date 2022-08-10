В четверг, 11 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5768 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5796 BYN). Объём торгов: 87 408 200 BYN.

Евро восстановился на 0,0208 BYN (+0,79%) до 2,6547 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6339 BYN). Объём торгов: 109 895 000 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0179 BYN (-0,42%) до 4,2483 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2662 BYN). Объём торгов: 82 656 600 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0079 BYN (+0,21%) до 3,8352 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8273 BYN). Объём торгов: 1 208 080 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,585 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,26 и 4,28 белорусского рубля.