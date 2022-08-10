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11.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:41 11.08.2022

В четверг, 11 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5768 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5796 BYN). Объём торгов: 87 408 200 BYN.

Евро восстановился на 0,0208 BYN (+0,79%) до 2,6547 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6339 BYN). Объём торгов: 109 895 000 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0179 BYN (-0,42%) до 4,2483 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2662 BYN). Объём торгов: 82 656 600 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0079 BYN (+0,21%) до 3,8352 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8273 BYN). Объём торгов: 1 208 080 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,585 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,26 и 4,28 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2022
валюта курс
EUR 2.6339
USD 2.5796
RUB 4.2662
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6339 -0.0006
USD 2.5796 -0.0033
RUB 4.2662 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6370 2.6500
USD 2.5720 2.5830
RUB 3.3000 4.2700
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Конвертация в банках
на 11.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0340
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
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