ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


13:50 10.08.2022

В среду, 10 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0033 BYN (-0,13%) до 2,5796 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5829 BYN). Объём торгов: 59 080 000 BYN.

Евро незначительно подешевел на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,6339 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6345 BYN). Объём торгов: 30 469 100 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0118 BYN (-0,28%) до 4,2662 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,278 BYN). Объём торгов: 86 945 300 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0072 BYN (-0,19%) до 3,8273 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8345 BYN). Объём торгов: 1 498 380 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,59 белорусского рубля; евро между 2,635 и 2,65 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,27 и 4,29 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2022
валюта курс
EUR 2.6345
USD 2.5829
RUB 4.2780
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6339 -0.0006
USD 2.5796 -0.0033
RUB 4.2662 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6350 2.6400
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0231 1.0329
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте