В среду, 10 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0033 BYN (-0,13%) до 2,5796 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5829 BYN). Объём торгов: 59 080 000 BYN.

Евро незначительно подешевел на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,6339 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6345 BYN). Объём торгов: 30 469 100 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0118 BYN (-0,28%) до 4,2662 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,278 BYN). Объём торгов: 86 945 300 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0072 BYN (-0,19%) до 3,8273 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8345 BYN). Объём торгов: 1 498 380 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,578 и 2,59 белорусского рубля; евро между 2,635 и 2,65 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,27 и 4,29 белорусского рубля.