Во вторник, 9 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0014 BYN (-0,05%) до 2,5829 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5843 BYN). Объём торгов: 51 172 600 BYN.

Евро подорожал на 0,0037 BYN (+0,14%) до 2,6345 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6308 BYN). Объём торгов: 38 187 800 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0141 BYN (-0,33%) до 4,278 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2921 BYN). Объём торгов: 44 845 900 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0047 BYN (-0,12%) до 3,8345 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8392 BYN). Объём торгов: 3 008 160 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,579 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,645 и 2,66 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,3 белорусского рубля.