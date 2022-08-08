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08.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 АВГУСТА 2022 ГОДА


15:01 08.08.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5843 белорусского рубля, 1 евро – 2,6308 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2921 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9975 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8392 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
валюта курс
EUR 2.6413
USD 2.5944
RUB 4.2971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6308 -0.0105
USD 2.5843 -0.0101
RUB 4.2921 -0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6480
USD 2.5710 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
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Конвертация в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.1900 1.0330
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
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