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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:01 08.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5843 белорусского рубля, 1 евро – 2,6308 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2921 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9975 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8392 белорусского рубля.