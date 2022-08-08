ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ОПРОКИНУЛ КОРЗИНУ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:22 08.08.2022

В понедельник, 8 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0101 BYN (-0,39%) до 2,5843 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5944 BYN). Объём торгов: 45 496 600 BYN.

Евро упал на 0,0105 BYN (-0,4%) до 2,6308 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6413 BYN). Объём торгов: 37 509 300 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,005 BYN (-0,12%) до 4,2921 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2971 BYN). Объём торгов: 83 151 000 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0145 BYN (-0,38%) до 3,8392 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8537 BYN). Объём торгов: 214 993 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,648 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,31 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
валюта курс
EUR 2.6413
USD 2.5944
RUB 4.2971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6308 -0.0105
USD 2.5843 -0.0101
RUB 4.2921 -0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6480
USD 2.5710 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.1900 1.0330
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте