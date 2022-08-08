В понедельник, 8 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0101 BYN (-0,39%) до 2,5843 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5944 BYN). Объём торгов: 45 496 600 BYN.

Евро упал на 0,0105 BYN (-0,4%) до 2,6308 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6413 BYN). Объём торгов: 37 509 300 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,005 BYN (-0,12%) до 4,2921 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2971 BYN). Объём торгов: 83 151 000 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0145 BYN (-0,38%) до 3,8392 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8537 BYN). Объём торгов: 214 993 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,648 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,31 белорусского рубля.