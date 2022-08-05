ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:08 05.08.2022

В пятницу, 5 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5944 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5952 BYN). Объём торгов: 70 697 200 BYN.

Евро укрепился на 0,0159 BYN (+0,61%) до 2,6413 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6254 BYN). Объём торгов: 83 863 000 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0048 BYN (-0,11%) до 4,2971 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3019 BYN). Объём торгов: 53 360 200 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 3,8537 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8531 BYN). Объём торгов: 5 531 920 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,605 белорусского рубля; евро между 2,653 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,32 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
валюта курс
EUR 2.6254
USD 2.5952
RUB 4.3019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6413 +0.0159
USD 2.5944 -0.0008
RUB 4.2971 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6530
USD 2.5770 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте