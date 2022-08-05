В пятницу, 5 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5944 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5952 BYN). Объём торгов: 70 697 200 BYN.

Евро укрепился на 0,0159 BYN (+0,61%) до 2,6413 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6254 BYN). Объём торгов: 83 863 000 BYN.

Курс российского рубля ослаб на 0,0048 BYN (-0,11%) до 4,2971 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3019 BYN). Объём торгов: 53 360 200 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 3,8537 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8531 BYN). Объём торгов: 5 531 920 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,605 белорусского рубля; евро между 2,653 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,32 белорусского рубля.