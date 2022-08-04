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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:17 04.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5952 белорусского рубля, 1 евро – 2,6254 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3019 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0615 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8531 белорусского рубля.