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04.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:34 04.08.2022

В четверг, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0043 BYN (-0,17%) до 2,5952 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5995 BYN). Объём торгов: 88 631 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0042 BYN (-0,16%) до 2,6254 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6296 BYN). Объём торгов: 86 902 300 BYN.

Курс российского рубля также упал на 0,0044 BYN (-0,1%) до 4,3019 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3063 BYN). Объём торгов: 59 256 200 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0042 BYN (-0,11%) до 3,8531 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8573 BYN). Объём торгов: 5 119 980 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,615 белорусского рубля; евро между 2,659 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,35 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
валюта курс
EUR 2.6296
USD 2.5995
RUB 4.3063
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6254 -0.0042
USD 2.5952 -0.0043
RUB 4.3019 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6590
USD 2.5830 2.5900
RUB 3.3000 4.2800
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Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
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