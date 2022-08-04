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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ
14:34 04.08.2022
В четверг, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0043 BYN (-0,17%) до 2,5952 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5995 BYN). Объём торгов: 88 631 200 BYN.
Евро подешевел на 0,0042 BYN (-0,16%) до 2,6254 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6296 BYN). Объём торгов: 86 902 300 BYN.
Курс российского рубля также упал на 0,0044 BYN (-0,1%) до 4,3019 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3063 BYN). Объём торгов: 59 256 200 BYN.
Курс китайского юаня опустился на 0,0042 BYN (-0,11%) до 3,8531 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8573 BYN). Объём торгов: 5 119 980 BYN.
Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,615 белорусского рубля; евро между 2,659 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,35 белорусского рубля.
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