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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:26 03.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5995 белорусского рубля, 1 евро – 2,6296 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3063 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0732 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8573 белорусского рубля.