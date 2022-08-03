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03.08.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ДОРОЖАТЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


14:01 03.08.2022

В среду, 3 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0002 BYN (-0,01%) до 2,5995 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5997 BYN). Объём торгов: 74 719 900 BYN.

Евро подешевел на 0,015 BYN (-0,57%) до 2,6296 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6446 BYN). Объём торгов: 82 381 000 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0017 BYN (+0,04%) до 4,3063 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3046 BYN). Объём торгов: 70 534 400 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0037 BYN (-0,1%) до 3,8573 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,861 BYN). Объём торгов: 1 852 260 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,615 белорусского рубля; евро между 2,665 и 2,71 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,33 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2022
валюта курс
EUR 2.6446
USD 2.5997
RUB 4.3046
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6296 -0.015
USD 2.5995 -0.0002
RUB 4.3063 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6500 2.6800
USD 2.5850 2.5990
RUB 3.2000 4.2600
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Конвертация в банках
на 03.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0350
EUR/RUB 62.5000 82.0000
USD/RUB 61.0000 80.0000
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