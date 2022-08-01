ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 3 АВГУСТА 2022 ГОДА

14:50 02.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5997 белорусского рубля, 1 евро – 2,6446 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3046 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0388 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8610 белорусского рубля.