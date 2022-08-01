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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ НА ФОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ КОРЗИНЫ ВАЛЮТ ВО ВТОРНИК
14:05 02.08.2022
Во вторник, 2 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,057 BYN (-2,15%) до 2,5997 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6567 BYN). Объём торгов: 122 762 000 BYN.
Евро подешевел сразу на 0,0589 BYN (-2,18%) до 2,6446 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7035 BYN). Объём торгов: 94 158 000 BYN.
Курс российского рубля восстановился на 0,0539 BYN (+1,27%) до 4,3046 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2507 BYN). Объём торгов: 121 060 000 BYN.
Курс китайского юаня упал сразу на 0,0869 BYN (-2,2%) до 3,861 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9479 BYN). Объём торгов: 981 844 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,603 и 2,63 белорусского рубля; евро между 2,7 и 2,73 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,26 и 4,33 белорусского рубля.
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