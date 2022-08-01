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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 АВГУСТА 2022 ГОДА

16:28 01.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6567 белорусского рубля, 1 евро – 2,7035 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2507 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1931 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9479 белорусского рубля.