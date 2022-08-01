В понедельник, 1 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0211 BYN (+0,8%) до 2,6567 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,6356 BYN). Объём торгов: 42 780 100 BYN.

Евро подорожал на 0,019 BYN (+0,71%) до 2,7035 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6845 BYN). Объём торгов: 48 923 000 BYN.

Курс российского рубля продолжил снижение на 0,0553 BYN (-1,28%) до 4,2507 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,306 BYN). Объём торгов: 62 851 300 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0237 BYN (+0,6%) до 3,9479 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,9242 BYN). Объём торгов: 4 816 420 BYN.

Курс продажи доллара на 14:25 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,67 белорусского рубля; евро между 2,71 и 2,76 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,31 белорусского рубля.