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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 АВГУСТА 2022 ГОДА

17:19 29.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6356 белорусского рубля, 1 евро – 2,6845 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3060 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1413 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9242 белорусского рубля.