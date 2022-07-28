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29.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:08 29.07.2022

В пятницу, 29 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0186 BYN (+0,71%) до 2,6356 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6170 BYN). Объем торгов составил 88 254 000 BYN.

Евро также подорожал на 0,0203 BYN (+0,76%) до 2,6845 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6642 BYN). Объем торгов: 50 621 400 BYN.

В свою очередь российский рубль ослаб на 0,041 BYN (-0,94) до 4,306 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.3470 BYN). Объем торгов составил 98 850 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0258 BYN (+0,66%) до 3,9242 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8984 BYN). Объем торгов: 3 284 520 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,655 белорусского рубля; евро между 2,69 и 2,735 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,28 и 4,35 белорусского рубля.
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с 29.07.2022
валюта курс
EUR 2.6642
USD 2.6170
RUB 4.3470
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6642 +0.0044
USD 2.6170 -0.0128
RUB 4.3470 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6830 2.6900
USD 2.6130 2.6200
RUB 3.4000 4.3000
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Конвертация в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 63.0000 77.2000
USD/RUB 61.5000 75.0000
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