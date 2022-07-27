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28.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:57 28.07.2022

В четверг, 28 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0128 BYN (-0,49%) до 2,6170 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6298 BYN). Объем торгов составил 88 254 000 BYN.

Евро укрепился на 0,0044 BYN (+0,17%) до 2,6642 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6598 BYN). Объем торгов: 91 559 400 BYN.

Российский рубль подорожал всего лишь на 0,0042 BYN (+0,1) до 4.3470 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3428 BYN). Объем торгов составил 88 716 800 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0176 BYN (+0,45%) до 3,8984 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8808 BYN). Объем торгов: 5 034 050 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,618 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,67 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,31 и 4,44 белорусского рубля.
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с 28.07.2022
валюта курс
EUR 2.6598
USD 2.6298
RUB 4.3428
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6598 +0.0384
USD 2.6298 +0.0444
RUB 4.3428 -0.0749
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Курсы в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.6070 2.6180
RUB 3.4000 4.3100
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Конвертация в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0320
EUR/RUB 61.0000 76.5000
USD/RUB 60.0000 75.0000
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