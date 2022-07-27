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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:57 28.07.2022
В четверг, 28 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0128 BYN (-0,49%) до 2,6170 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6298 BYN). Объем торгов составил 88 254 000 BYN.
Евро укрепился на 0,0044 BYN (+0,17%) до 2,6642 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6598 BYN). Объем торгов: 91 559 400 BYN.
Российский рубль подорожал всего лишь на 0,0042 BYN (+0,1) до 4.3470 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3428 BYN). Объем торгов составил 88 716 800 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0176 BYN (+0,45%) до 3,8984 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8808 BYN). Объем торгов: 5 034 050 BYN.
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,618 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,67 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,31 и 4,44 белорусского рубля.
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