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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ
14:24 27.07.2022
В среду, 27 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0444 BYN (+1,72%) до 2,6298 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5854 BYN). Объем торгов составил 73 955 800 BYN.
Евро укрепился на 0,0384 BYN (+1,46%) до 2,6598 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6214 BYN). Объем торгов: 40 718 800 BYN.
Российский рубль ослаб на 0,0749 BYN (-1,7%) до 4,3428 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4177 BYN). Объем торгов составил 50 457 400 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0509 BYN (+1,33%) до 3,8808 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8299 BYN). Объем торгов: 613 170 BYN.
Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,68 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,33 и 4,41 белорусского рубля.
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