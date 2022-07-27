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27.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:24 27.07.2022

В среду, 27 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0444 BYN (+1,72%) до 2,6298 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5854 BYN). Объем торгов составил 73 955 800 BYN.

Евро укрепился на 0,0384 BYN (+1,46%) до 2,6598 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6214 BYN). Объем торгов: 40 718 800 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0749 BYN (-1,7%) до 4,3428 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4177 BYN). Объем торгов составил 50 457 400 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0509 BYN (+1,33%) до 3,8808 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8299 BYN). Объем торгов: 613 170 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,68 и 2,7 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,33 и 4,41 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2022
валюта курс
EUR 2.6214
USD 2.5854
RUB 4.4177
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6598 +0.0384
USD 2.6298 +0.0444
RUB 4.3428 -0.0749
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.7000
USD 2.6200 2.6250
RUB 3.5000 4.3500
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Конвертация в банках
на 27.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0300
EUR/RUB 62.5000 75.0000
USD/RUB 61.0000 73.0000
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