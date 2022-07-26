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26.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:10 26.07.2022

Во вторник, 26 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0189 BYN (+0,74%) до 2,5854 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5665 BYN). Объем торгов составил 103 950 000 BYN.

Евро укрепился на 0,0147 BYN (+0,56%) до 2,6214 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6067 BYN). Объем торгов: 127 525 000 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0326 BYN (-0,73%) до 4,4177 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4503 BYN). Объем торгов составил 84 041 700 BYN.

Курс китайского юаня изменился всего лишь на 0,01 BYN (-0,26%) до 3,8299 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8199 BYN). Объем торгов: 24 401 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,69 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,41 и 4,6 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
валюта курс
EUR 2.6067
USD 2.5665
RUB 4.4503
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Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6214 +0.0147
USD 2.5854 +0.0189
RUB 4.4177 -0.0326
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6340 2.6500
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.5000 4.4300
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Конвертация в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0360
EUR/RUB 61.0000 75.0000
USD/RUB 59.5000 73.0000
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