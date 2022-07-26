Во вторник, 26 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0189 BYN (+0,74%) до 2,5854 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5665 BYN). Объем торгов составил 103 950 000 BYN.

Евро укрепился на 0,0147 BYN (+0,56%) до 2,6214 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6067 BYN). Объем торгов: 127 525 000 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0326 BYN (-0,73%) до 4,4177 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4503 BYN). Объем торгов составил 84 041 700 BYN.

Курс китайского юаня изменился всего лишь на 0,01 BYN (-0,26%) до 3,8299 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8199 BYN). Объем торгов: 24 401 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,69 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,41 и 4,6 белорусского рубля.